Englendingar eru í skýjunum yfir frammistöðu karlalandsliðs þjóðarinnar í fótbolta í gærkvöld en þeir gjörsigruðu þá Serba, 5:0, í undankeppni heimsmeistaramótsins í Belgrad.
England stefnir hraðbyri á HM 2026 í Norður-Ameríku en liðið er komið með fimmtán stig úr fimm leikjum og hefur ekki fengið á sig mark, markatalan er 13:0.
Albanía er með átta stig og Serbía sjö og það þyrfti mikið að fara úrskeiðis í þremur síðustu leikjunum til að Englendingar myndu missa af því að vinna riðilinn og fara beint á HM.
Þjóðverjinn Thomas Tuchel hefur byrjað frábærlega sem landsliðsþjálfari Englands og hann var afar ánægður með sitt lið.
„Vikan var frábær frá upphafi til enda. Við fylgdum eftir því sem ég var búinn að sjá á hverjum degi á æfingum liðsins og ég er afar ánægður. Þessi leikur sýndi allt sem við búum yfir. Það var engin neikvæðni, ekkert svekkelsi, og í mínum augum var þetta liðsheildarsigur í sinni tærustu mynd. Svo var fótboltinn okkar í hæsta gæðaflokki og sigurinn afar sanngjarn,“ sagði Tuchel eftir leikinn.
England á eftir að mæta Lettlandi, Serbíu og Albaníu og þarf í mesta lagi fimm stig úr þeim leikjum til að gulltryggja sigur í riðlinum og sæti á HM.