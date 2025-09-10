Mætt aftur eftir langa fjarveru

Knattspyrnukonan unga Emelía Óskarsdóttir lék sinn fyrsta leik í rúmt ár er hún kom inn á sem varamaður fyrir danska liðið Køge þegar tíu mínútur voru eftir af leik liðsins við Farul Constanta í fyrstu umferð Evrópubikarsins í dag.
Emelía sleit krossband í hné á síðasta ári og missti af öllu síðasta tímabili en hún er enn aðeins 19 ára gömul. Hún hefur leikið 37 leiki með yngri landsliðum Íslands og skorað í þeim 13 mörk.
Køge vann leikinn 3:2 og fer því með naumt forskot í útileikinn í Rúmeníu í næstu viku.