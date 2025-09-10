Norðmenn geta unnið HM

Norðmenn eru í skýjunum yfir frammistöðu karlalandsliðs síns í fótbolta sem er komið í afar góða stöðu í undankeppni HM 2026 eftir risasigur á Moldóvu í gærkvöld, 11:1.
Norska liðið hefur unnið alla fimm leiki sína og er með 15 stig en aðalkeppinauturinn er Ítalía sem er með níu stig eftir fjóra leiki.
Sérfræðingur norska ríkissjónvarpsins, NRK, Carl-Erik Torp, sagði eftir leikinn í gærkvöld aðspurður um möguleika norska liðsins: „Við getum orðið heimsmeistarar.“
„Þetta snýst um leikmennina okkar. Samvinnan hjá þeim er frábær, þeir sýna sinn besta fótbolta í leikjum landsliðsins og eru fljótir að refsa. Þetta er ótrúlega góð staða á liðinu fyrir stórmót. Á góðum degi getum við sigrað hvaða lið sem er,“ sagði Torp.
Félagi hans í umræðunum, Kristoffer Lökberg, tók í sama streng. „Ég er sammála, vegna þess að ég reikna með því að núna óttist þeir ekki einn einasta mótherja,“ sagði hann.