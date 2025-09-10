Nýliðinn sló í gegn

Elliot Anderson hefur ekki verið meðal þekktustu nafnanna í enska fótboltanum en óhætt er að segja að hann hafi slegið í gegn í landsliðsglugganum sem lauk í gær.
Anderson, sem er miðjumaður hjá Nottingham Forest, lék sína fyrstu A-landsleiki fyrir Englands hönd gegn Andorra í síðustu viku og gegn Serbíu í gærkvöld. Hann var útnefndur maður leiksins hjá enska knattspyrnusambandinu eftir báða leikina en enska liðið vann Andorra 2:0 og Serbíu 5:0 og stefnir hraðbyri á lokakeppni HM 2026.
Anderson er 22 ára gamall og uppalinn hjá Newcastle frá sjö ára aldri. Nottingham Forest keypti hann sumarið 2024 á 35 milljónir punda og hann á nú 40 leiki að baki með Forest í úrvalsdeildinni. Lék 37 af 38 leikjum síðasta tímabils þegar Forest kom á óvart með því að vera í toppbaráttu, og svo þrjá fyrstu leikina á þessu tímabili.
Amma Andersons er Skoti og hann valdi að leika með yngri landsliðum Skotlands. Hann var valinn í skoska A-landsliðið sumarið 2023, og átti þá að mæta Englandi, en varð að draga sig út úr hópnum vegna meiðsla.
Í staðinn valdi hann England og sló í gegn með enska 21-árs landsliðinu þegar það varð Evrópumeistari í sumar. Þar var hann valinn í úrvalslið keppninnar og þetta skilaði honum sæti í A-landsliðinu í leikjunum gegn Andorra og Serbíu.
Thomas Tuchel valdi Anderson í byrjunarlið sitt í báðum leikjunum og piltur nýtti tækifærið til hins ítrasta.