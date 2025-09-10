Ronaldo jafnaði markamet

Cristiano Ronaldo skoraði eitt marka Portúgals í sigri gegn Ungverjalandi á útivelli, 3:2, í undankeppni HM karla í fótbolta í gærkvöld og jafnaði með því markamet.
Markið kom úr vítaspyrnu og var hans 39. mark fyrir Portúgal í undankeppni HM og með því náði hann Carlos Ruiz frá Guatemala sem skoraði 39 mörk fyrir þjóð sína á þessum vettvangi.
Lionel Messi, keppinautur Ronaldos um árabil, er síðan þriðji á þessum lista með 36 mörk fyrir Argentínu.
Ronaldo, sem er fertugur, skoraði einnig tvö mörk á dögunum þegar Portúgal vann Armeníu 5:0. Portúgal er með sex stig eftir fyrstu tvo leikina og stendur strax vel að vígi í undankeppninni.
Ronaldo er markahæsti landsliðsmaður heims í karlaflokki en hann hefur nú skorað 141 mark í 223 landsleikjum fyrir Portúgal.