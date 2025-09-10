Íþróttir | Fótbolti | mbl | 10.9.2025 | 18:06

Þjálfari Frakka allt annað en sáttur

Sævar Atlli Magnússon og Adrien Rabiot í leiknum í gær.
Sævar Atlli Magnússon og Adrien Rabiot í leiknum í gær. Ljósmynd/Alex Nicodim

Stuðningsmenn franska landsliðsins í fótbolta bauluðu hressilega á leikmanninn Adrien Rabiot eftir að hann kom inn á sem varamaður gegn Íslandi í undankeppni HM í gær.

Rabiot kom inn á hjá franska liðinu á 70. mínútu og heyrðist hátt baul í hvert skipti sem hann fékk boltann.

Ástæðan er væntanlega sú að mikil vandræði hafa fylgt Rabiot undanfarin ár. Hann var látinn fara frá Marseille í heimalandinu á dögunum fyrir slagsmál við liðsfélaga.

Didier Deschamps landsliðsþjálfari Frakka var allt annað en sáttur við viðbrögðin sem miðjumaðurinn fékk.

„Þetta er óásættanlegt. Hann er landsliðsmaður sem klæðist treyjunni og það á ekki að skipta máli hvað hann gerir með félagsliði. Það á enginn að þurfa að upplifa þetta,“ sagði Deschamps á blaðamannafundi eftir leik.  

