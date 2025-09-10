Þjóðverjar fjalla um ákvörðun dómarans í París

Á vef þýska knattspyrnutímaritsins Kicker segir að jöfnunarmark Íslands gegn Frakklandi í kvöld hefði átt að standa. Þar segir að við skoðun í endursýningu sjáist að Andri Lucas Guðjohnsen hindri Ibrahima Konaté örlítið, en hæglega hefði verið hægt að horfa framhjá því. Það hefði „ekki átt að dæma markið af“.
„Mjög smásmuguleg ákvörðun,“ segir á vef Kicker. Bent er á að til marks um það sé að Konate, leikmaðurinn, sem Andri eigi að hafa brotið á, hafi ekki einu sinni kvartað eftir að markið var skorað, svo lítil hafi snertingin verið.
Andri skoraði jöfnunarmarkið á 88. mínútu og hefði það verið látið standa hefði staðan verið 2-2. Frakkar, sem voru manni færri, héldu hins vegar út og tókst að landa 2-1 sigri. Segir Kicker sigur Frakka verðskuldaðan, en engu að síður hafi þeir gengið af velli með glóðarauga eftir viðureignina við Ísland.