Gat andað í fyrsta sinn

Lára Kristin Pedersen lék sinn fyrsta meistaraflokksleik árið 2009.
Lára Kristin Pedersen lék sinn fyrsta meistaraflokksleik árið 2009. Ljósmynd/Club Brugge
Bjarni Helgason
Morgunblaðið

Bjarni Helgason

bjarnih@mbl.is

Knattspyrnukonan Lára Kristín Pedersen tilkynnti það á dögunum að skórnir væru komnir á hilluna, þrátt fyrir að vera einungis 31 árs gömul, en hún hefur glímt við matarfíkn allan sinn fótboltaferil sem hefur markað sín spor á ferilinn.

Ákvörðunin kom mörgum á óvart en hún lék síðast með Club Brugge í efstu deild Belgíu og átti ár eftir af samningi sínum við belgíska félagið.

Hún er uppalin hjá Aftureldingu en hefur einnig leikið með Stjörnunni, Þór/KA, KR og Val hér á landi. Á atvinnumannsferlinum lék hún með Napoli á Ítalíu, Fortuna Sittard í Hollandi og loks Club Brugge eins og áður sagði.

