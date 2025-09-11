Gat andað í fyrsta sinn

Knattspyrnukonan Lára Kristín Pedersen tilkynnti það á dögunum að skórnir væru komnir á hilluna, þrátt fyrir að vera einungis 31 árs gömul, en hún hefur glímt við matarfíkn allan sinn fótboltaferil sem hefur markað sín spor á ferilinn.
Ákvörðunin kom mörgum á óvart en hún lék síðast með Club Brugge í efstu deild Belgíu og átti ár eftir af samningi sínum við belgíska félagið.
Hún er uppalin hjá Aftureldingu en hefur einnig leikið með Stjörnunni, Þór/KA, KR og Val hér á landi. Á atvinnumannsferlinum lék hún með Napoli á Ítalíu, Fortuna Sittard í Hollandi og loks Club Brugge eins og áður sagði.
