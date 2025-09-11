Haaland í hóp með Benoný og Neymar

Erling Haaland kom sér í fámennan hóp þegar hann skoraði fimm mörk og lagði upp önnur tvö í 11:1-sigri Noregs á Moldóvu í undankeppni HM 2026 í knattspyrnu í vikunni. Þann hóp skipa leikmenn á við Benoný Breka Andrésson og Neymar.
Nú hafa einungis fimm leikmenn fengið allra hæstu einkunn, 10, í knattspyrnuforritinu vinsæla FotMob.
Haaland bættist í þann hóp á þriðjudagskvöld en Benoný Breki komst í þennan hóp með því að skora fimm mörk fyrir KR í 7:0-sigri á HK í lokaumferð neðri hluta Bestu deildarinnar á síðasta tímabili.
Neymar fékk 10 í einkunn fyrir frammistöðu sína í leik með París SG gegn Toulouse í frönsku 1. deildinni árið 2017 þar sem hann skoraði tvö mörk og lagði upp önnur tvö í 6:2-sigri.
Hinir tveir sem skipa þennan hóp eru palestínski landsliðsmaðurinn Omar Faraj, sem skoraði fimm mörk fyrir Degerfors í 5:0-sigri á Halmstad í sænsku úrvalsdeildinni í mars á þessu ári og sá fimmti er Thomas Meunier.
Vængbakvörðurinn Meunier skoraði þrennu og lagði upp fjögur mörk til viðbótar fyrir Belgíu í 9:0-sigri á Gíbraltar í undankeppni HM 2018 árið 2017.