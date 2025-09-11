Íþróttir | Fótbolti | mbl | 11.9.2025 | 19:10 | Uppfært 20:16

Íslendingaliðið vann Manchester United

Diljá Ýr Zomers heldur á treyju Brann.
Diljá Ýr Zomers heldur á treyju Brann. Ljósmynd/Brann

Brann frá Noregi hafði betur gegn enska stórveldinu Manchester United, 1:0, í fyrri leik liðanna í umspili um sæti í Meistaradeild kvenna í knattspyrnu í haust. 

Leikurinn fór fram í Bergen en seinni leikur liðanna mun fara fram í Manchester eftir viku. 

Diljá Ýr Zomers lék fyrri hálfleikinn fyrir Brann en sigurmark liðsins skoraði Ingrid Stenevik á 77. mínútu. 

Arna í hópnum í Osló

Þá vann Vålerenga góðan sigur á Ferencvaros frá Ungverjalandi, 3:0, í fyrri leik liðanna umspili um sæti í Meistaradeildinni í Osló.

Sædís Rún Heiðarsdóttir kom inn á 63. mínútu í liði Vålerenga og lagði upp þriðja mark liðsins. Arna Eiríksdóttir, sem er nýkomin til liðsins, var á bekknum. 

Fanney Inga Birkisdóttir var þá varamarkmaður hjá Häcken sem gerði jafntefli við Atlético Madrid frá Spáni, 1:1. Eyrún Embla Hjart­ar­dótt­ir var þá ekki með

mbl.is
