Íslendingaliðið vann Manchester United

Brann frá Noregi hafði betur gegn enska stórveldinu Manchester United, 1:0, í fyrri leik liðanna í umspili um sæti í Meistaradeild kvenna í knattspyrnu í haust.
Leikurinn fór fram í Bergen en seinni leikur liðanna mun fara fram í Manchester eftir viku.
Diljá Ýr Zomers lék fyrri hálfleikinn fyrir Brann en sigurmark liðsins skoraði Ingrid Stenevik á 77. mínútu.
Þá vann Vålerenga góðan sigur á Ferencvaros frá Ungverjalandi, 3:0, í fyrri leik liðanna umspili um sæti í Meistaradeildinni í Osló.
Sædís Rún Heiðarsdóttir kom inn á 63. mínútu í liði Vålerenga og lagði upp þriðja mark liðsins. Arna Eiríksdóttir, sem er nýkomin til liðsins, var á bekknum.
Fanney Inga Birkisdóttir var þá varamarkmaður hjá Häcken sem gerði jafntefli við Atlético Madrid frá Spáni, 1:1. Eyrún Embla Hjartardóttir var þá ekki með