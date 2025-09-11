Keane tjáði sig um stöðu Heimis

Írinn Roy Keane, fyrrverandi knattspyrnumaður og núverandi sparkspekingur, hefur tjáð sig um vont 2:1-tap Írlands fyrir Armeníu á þriðjudagskvöld, stöðu Heimis Hallgrímssonar sem landsliðsþjálfara Írlands og ráðningarferli Knattspyrnusambands þjóðarinnar áður en Heimir var ráðinn.
„Það myndi vekja upp miklar tilfinningar að þjálfa landsliðið. Ég held að þeir hafi rætt við alla milli himins og jarðar. Ég ræddi við sambandið um starfið en það var ákveðinn farsi.
Það hafa mjög margir komið fram síðasta hálfa árið og sagt að þeim hafi verið boðið starfið. En svona vinnur Knattspyrnusamband Írlands. Þeir gætu ekki skipulagt fyllerí í brugghúsi.
Mér finnst ennþá sem leikmenn séu ekki að spila nægilega mikið á hæsta stigi fyrir stærri félögin. Það eru auðvitað nokkrir sem fá greitt fyrir að vera í ensku úrvalsdeildinni,“ sagði Keane í hlaðvarpsþættinum Stick to Football.
Hann ræddi svo um stöðu Heimis.
„Þetta hefur verið erfitt fyrir þjálfarann. Líkamlega eru þeir ekki nægilega stimamjúkir. Við erum með nokkra varnarmenn... Guð minn góður. Auðvitað er það sérstaklega sárt að tapa fyrir Armeníu og það verðskuldað.
Írland hefur auðvitað upplifað ýmis vond úrslit í gegnum tíðina en ef þú tapar fyrir liðum sem þú átt að vinna er bakið fljótt að fara upp við vegginn. Þess vegna er komin gífurleg pressa á þjálfarann. Írsku fjölmiðlarnir eru mjög óvægnir.
Ef þú berð þetta saman við England, sem liggur í augum uppi, og jafnvel Wales þá eru þau bæði með miklu fleiri leikmenn. Þau eru með fleiri leikmenn sem eru að spila á hæsta stigi og það gerir starf landsliðsþjálfara mun auðveldara,“ sagði Keane.