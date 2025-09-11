Íþróttir | Fótbolti | mbl | 11.9.2025 | 8:43

Luis Suárez sá fyrsti síðan Luis Suárez

Luis Suárez fagnar fjórða marki sínu og Luis Suárez fagnar …
Luis Suárez fagnar fjórða marki sínu og Luis Suárez fagnar einu af fjórum mörkum sínum fyrir tæpum 14 árum. Ljósmynd/Samsett/AFP/Reuters

Kólumbíski knattspyrnumaðurinn Luis Suárez gerði sér lítið fyrir og skoraði fjögur mörk í 6:3-sigri Kólumbíu á Venesúela í undankeppni HM 2026 í Suður-Ameríku í fyrrinótt.

Það gerist ekki á hverjum degi að leikmaður skori fjögur mörk í undankeppni Suður-Ameríku fyrir heimsmeistaramót enda voru liðin tæp 14 ár síðan það gerðist síðast.

Luis Suárez, ekki sá sami og ofangreindur heldur úrúgvæski markaskorarinn og vandræðagemsinn, gerði nefnilega slíkt hið sama í nóvember árið 2011.

Suárez frá Úrúgvæ skoraði þá öll fjögur mörkin í 4:0-sigri á Síle.

mbl.is
Fleira áhugavert
Lækka sakhæfisaldur vegna ofbeldisverka ungmenna Koma til móts við minnihlutann með þingmálaskránni Hafa ekki tekið ákvörðun á Seltjarnarnesi Fullyrða að þetta hafi alls ekki verið ætlunin
Fleira áhugavert
Myndskeið: Skelkaðir eftir að furðuhlutur varðist eldflaug Segir Pútín reyna að prófa Vesturlönd Framlögin mun hærri en gjöldin Átökin að stigmagnast