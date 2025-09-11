Luis Suárez sá fyrsti síðan Luis Suárez

Kólumbíski knattspyrnumaðurinn Luis Suárez gerði sér lítið fyrir og skoraði fjögur mörk í 6:3-sigri Kólumbíu á Venesúela í undankeppni HM 2026 í Suður-Ameríku í fyrrinótt.
Það gerist ekki á hverjum degi að leikmaður skori fjögur mörk í undankeppni Suður-Ameríku fyrir heimsmeistaramót enda voru liðin tæp 14 ár síðan það gerðist síðast.
Luis Suárez, ekki sá sami og ofangreindur heldur úrúgvæski markaskorarinn og vandræðagemsinn, gerði nefnilega slíkt hið sama í nóvember árið 2011.
Suárez frá Úrúgvæ skoraði þá öll fjögur mörkin í 4:0-sigri á Síle.