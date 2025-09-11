Íþróttir | Fótbolti | mbl | 11.9.2025 | 18:41

Skoraði í stórsigri í Evrópu

Vigdís Lilja Kristjánsdóttir skoraði í dag.
Vigdís Lilja Kristjánsdóttir skoraði í dag. mbl.is/Eggert Jóhannesson

Framherjinn Vigdís Lilja Kristjánsdóttir skoraði eitt fimm marka belgíska liðsins Anderlecht í stórsigri á Aris frá Kýpur, 5:0, í fyrri leik liðanna í 1. umferð Evrópubikars kvenna í fótbolta í Larnaca í Kýpur í dag. 

Sigurvegari einvígsins fer áfram í 2. umferð Evrópubikarsins þar sem uppeldisfélag hennar Breiðablik verður meðal annars í pottinum en seinni leikurinn Anderlecht og Aris fer fram í Belgíu eftir viku. 

Vigdís Lilja lék allan leikinn fyrir Anderlecht og skoraði þriðja mark liðsins á 33. mínútu. 

