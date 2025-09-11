Slegist um 30 HM-sæti

Átján þjóðir hafa tryggt sér sæti á stærsta heimsmeistaramóti sögunnar í knattspyrnu en á HM karla í Norður-Ameríku næsta sumar leika 48 þjóðir í stað 32 eins og fjöldinn hefur verið frá árinu 1998.
Í septemberglugganum sem lauk í fyrrinótt bættust Úrúgvæ, Kólumbía, Paragvæ, Marokkó og Túnis í hóp þeirra þrettán þjóða sem áður voru með örugg sæti.
Í þessum hópi eru gestgjafaþjóðirnar þrjár sem samkvæmt hefð þurfa ekki að taka þátt í undankeppninni, en lokakeppnin fer fram í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó. Í undankeppninni er því slegist um 45 sæti á HM þar sem 43 sæti ráðast í keppninni í hverri heimsálfu fyrir sig og tvö þau síðustu í umspili á milli heimsálfa þar sem sex þjóðir mætast í Mexíkó í mars á næsta ári.
