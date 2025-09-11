Íþróttir | Fótbolti | mbl | 11.9.2025 | 9:26 | Uppfært 10:01

Tap Heimis það versta í sögunni?

Heimir Hallgrímsson.
Heimir Hallgrímsson. AFP/Paul Faith

Breska ríkisútvarpið fjallar um vont tap Írlands, sem Heimir Hallgrímsson þjálfar, fyrir Armeníu í undankeppni HM 2026 í knattspyrnu karla í vikunni. Í umfjöllun á vef ríkisútvarpsins er því velt upp hvort 2:1-tap í Jerevan sé það versta í sögu írska landsliðsins.

Nokkur töp Írlands í gegnum árin eru nefnd til sögunnar; 3:2-tap fyrir Makedóníu árið 1997, 5:2 fyrir Kýpur 2006, 1:0 fyrir Lúxemborg 2021, 1:0 fyrir Armeníu 2022 og svo aftur í vikunni.

Heimir kominn í erfiða stöðu
„Ef taka á saman vandræðalegustu töp Írlands er erfitt að líta framhjá hryllingnum sem átti sér stað í 2:1-tapi fyrir Armeníu í Jerevan á þriðjudagskvöld.

Úrslitin gegn liði sem er í 105. sæti á styrkleikalista FIFA voru svo enn skelfilegri vegna þess að þau sjá svo gott sem til þess að möguleikar á að komast á HM 2026 eru á enda, þegar aðeins tveir leikir eru búnir af undankeppninni.

Léleg frammistaðan vekur auk þess óumflýjanlega upp spurningar um á hvaða leið írska liðið er undir stjórn Heimis Hallgrímssonar og vangaveltur um framtíð hans,“ skrifaði Lauren McCann í umfjöllun sinni.

mbl.is
