Bálreiður vegna myndbirtingar af ekkju Jota

Portúgalski knattspyrnumaðurinn Rúben Neves vandar portúgalska tímaritinu TV Guia ekki kveðjurnar eftir að það birti mynd af honum og Rute Cardoso, ekkju Diogo Jota, sem gefur til kynna að þau eigi í nánu sambandi.
Neves var besti vinur Jota, sem giftist æskuástinni Rute 11 dögum áður en hann lést ásamt bróður sínum André Silva í bílslysi í sumar.
Sjálfur hefur Neves verið í sambandi með Deboru Lourenco í 11 ár og lét því TV Guia heyra það fyrir að birta neðangreinda mynd af honum og Rute.
Skrifaði Neves eftirfarandi athugasemd við Instagram-færslu tímaritsins:
„Ég vil alltaf trúa á það góða í fólki, ég hef verið varaður við að gera það, ég hef haft rangt fyrir mér og óska aldrei neinum skaða.
Manneskjan sem setti þessa mynd á forsíðu tímaritsins verðskuldar ekki að vera hamingjusöm alveg eins og það var ekki hamingja sem réði þessari ákvörðun. Ég og eiginkona mín Debora Lourenco höfum verið saman í 11 ár, erum hamingjusöm og eigum fjölskyldu sem fyllir okkur stolti, og höfum á 11 árum aldrei verið hluti af neinu hneyksli.
Við höfum gert okkar besta til að hjálpa Rute og fjölskyldu hennar á besta mögulega hátt. Valið á þessari mynd er jafn óheppilegt og manneskjan sem valdi hana og manneskjan sem birti hana. Ég virði það að allir hafa sínum skyldum að gegna, ég virði það að allir séu að reyna að gera sitt besta en ég virði ekki þá sem virða ekki aðra.“