Miklu skemmtilegra að elda en þrífa

Knattspyrnukonan Arna Eiríksdóttir er spennt að takast á við samkeppnina hjá Noregsmeisturum Vålerenga en hún gekk ti liðs við norska félagið frá FH á dögunum.
Arna, sem er 22 ára gamall, hefur verið einn besti leikmaður Bestu deildarinnar í sumar en hún skrifaði undir þriggja ára samning í Noregi.
Arna er uppalin hjá Víkingi úr Reykjavík og lék sinn fyrsta meistaraflokksleik fyrir HK/Víking árið 2018 þegar hún kom inn á gegn Þór/KA í efstu deild í Boganum þann 9. maí árið 2018, þá 15 ára gömul.
Hún gekk til liðs við Val eftir tímabilið 2019 og lék með Þór/KA á láni tímabilið 2022. Tímabilið 2023 gekk hún til liðs við FH á láni frá Val áður en hún skrifaði undir þriggja ára samning við Hafnfirðinga á síðasta ári.
