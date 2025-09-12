Íþróttir | Fótbolti | Morgunblaðið | 12.9.2025 | 8:00

Miklu skemmtilegra að elda en þrífa

Arna Eiríksdóttir skrifaði undir þriggja ára samning við Vålerenga.
Arna Eiríksdóttir skrifaði undir þriggja ára samning við Vålerenga. Ljósmynd/Vålerenga
Knattspyrnukonan Arna Eiríksdóttir er spennt að takast á við samkeppnina hjá Noregsmeisturum Vålerenga en hún gekk ti liðs við norska félagið frá FH á dögunum.

Arna, sem er 22 ára gamall, hefur verið einn besti leikmaður Bestu deildarinnar í sumar en hún skrifaði undir þriggja ára samning í Noregi.

Arna er uppalin hjá Víkingi úr Reykjavík og lék sinn fyrsta meistaraflokksleik fyrir HK/Víking árið 2018 þegar hún kom inn á gegn Þór/KA í efstu deild í Boganum þann 9. maí árið 2018, þá 15 ára gömul.

Hún gekk til liðs við Val eftir tímabilið 2019 og lék með Þór/KA á láni tímabilið 2022. Tímabilið 2023 gekk hún til liðs við FH á láni frá Val áður en hún skrifaði undir þriggja ára samning við Hafnfirðinga á síðasta ári.

