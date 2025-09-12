Mun aldrei jafna sig á tapinu fyrir Íslandi

Fyrrverandi knattspyrnuþjálfarinn Roy Hodgson viðurkennir að hann muni aldrei jafna sig á frægu tapi Englands fyrir Íslandi á EM 2016 í Nice í Frakklandi, en þá var hann landsliðsþjálfari Englands.
Hodgson ræddi langan feril sinn við Gary Lineker í hlaðvarpsþættinum The Rest is Football og kom þar meðal annars inn á þjálfaratíð sína með Englandi, sem lauk með 2:1-tapi fyrir Íslandi.
Sagði hann af sér strax eftir leikinn þar sem Hodgson vissi að honum væri ekki stætt að halda áfram í starfi. Samningur Hodgsons átti vissulega að renna út eftir EM og viðræður um mögulega framlengingu voru viðraðar en ekkert varð af þeim.
„Auðvitað mun ég aldrei jafna mig fyllilega á því. Þetta var einn af þessum dögum þar sem ef eitthvað getur farið úrskeiðis þá mun það fara úrskeiðis. Þetta byrjaði illa með meiðslum í upphitun, völlurinn var lélegur og ég veit ekki hvað og hvað.
Það virtist bara sem það væri allt öfugsnúið við þetta. Við byrjuðum vel, fengum vítaspyrnu. Þetta er tap sem ég verð illu heilli að lifa með en reyni að hugsa ekki of oft um svo ég geri sjálfan mig ekki of niðurdreginn,“ sagði Hodgson meðal annars.
Wayne Rooney kom Englandi yfir snemma leiks með marki úr vítaspyrnu áður en Ragnar Sigurðsson jafnaði metin fyrir Ísland og Kolbeinn Sigþórsson skoraði svo sigurmarkið.