Valinn bestur í Hollandi

Brynjólfur Willumsson með verðlaunin.
Brynjólfur Willumsson með verðlaunin. Ljósmynd/@Eredivisie

Brynjólfur Willumsson hefur verið útnefndur leikmaður ágústmánaðar í hollensku úrvalsdeildinni í fótbolta. 

Brynjólfur, sem er 25 ára gamall, skoraði fimm mörk í fjórum leikjum fyrir Groningen í ágúst og er markahæsti leikmaður deildarinnar.

Framherjinn gekk til liðs við hollenska félagið frá Kristansund í sumar þar sem hann skoraði fjögur mörk í 29 deildarleikjum.

Groningen er í áttunda sæti deildarinnar með 6 stig eftir fyrstu fjórar umferðirnar og hefur Brynjólfur skorað fimm af níu mörkum liðsins það sem af er tímabili.

mbl.is
