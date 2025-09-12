Valinn bestur í Hollandi

Brynjólfur Willumsson hefur verið útnefndur leikmaður ágústmánaðar í hollensku úrvalsdeildinni í fótbolta.
Brynjólfur, sem er 25 ára gamall, skoraði fimm mörk í fjórum leikjum fyrir Groningen í ágúst og er markahæsti leikmaður deildarinnar.
Framherjinn gekk til liðs við hollenska félagið frá Kristansund í sumar þar sem hann skoraði fjögur mörk í 29 deildarleikjum.
Groningen er í áttunda sæti deildarinnar með 6 stig eftir fyrstu fjórar umferðirnar og hefur Brynjólfur skorað fimm af níu mörkum liðsins það sem af er tímabili.
Willumsson = Eerste Speler van de Maand 2025/‘26 🏆 pic.twitter.com/JNW7NFJgP2— VriendenLoterij Eredivisie (@eredivisie) September 12, 2025