Bjargaði stigi í Svíþjóð

Halmstad og Norrköping gerðu 1:1-jafntefli í Íslendingaslag í sænsku úrvalsdeild karla í knattspyrnu í dag.
Halmstad er í 13. sæti deildarinnar með 22 stig, fjórum stigum frá fallsæti, og Norrköping er í 11. sæti með 26 stig.
Gísli Eyjólfsson spilaði allan leikinn fyrir Halmstad sem var 1:0 yfir í hálfleik eftir mark úr vítaspyrnu á 30. mínútu. Arnór Ingvi Traustason var hetja Norrköping í dag en hann skoraði jöfnunarmarkið á 52. mínútu.
Arnór og Ísak Andri Sigurgeirsson spiluðu allan leikinn með Norrköping og Jónatan Guðni Arnarsson kom inn á undir lok leiks.