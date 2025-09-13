Íþróttir | Fótbolti | mbl | 13.9.2025 | 18:10

Bjargaði stigi í Svíþjóð

Arnór Ingvi Traustason.
Arnór Ingvi Traustason. mbl.is/Eggert Jóhannesson

Halmstad og Norrköping gerðu 1:1-jafntefli í Íslendingaslag í sænsku úrvalsdeild karla í knattspyrnu í dag.

Halmstad er í 13. sæti deildarinnar með 22 stig, fjórum stigum frá fallsæti, og Norrköping er í 11. sæti með 26 stig.

Gísli Eyjólfsson spilaði allan leikinn fyrir Halmstad sem var 1:0 yfir í hálfleik eftir mark úr vítaspyrnu á 30. mínútu. Arnór Ingvi Traustason var hetja Norrköping í dag en hann skoraði jöfnunarmarkið á 52. mínútu.

Arnór og Ísak Andri Sigurgeirsson spiluðu allan leikinn með Norrköping og Jónatan Guðni Arnarsson kom inn á undir lok leiks.

mbl.is
