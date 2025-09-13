Höjlund skoraði strax – Albert meiddur

Landsliðsmaðurinn Albert Guðmundsson var ekki með Fiorentina þegar liðið tapaði 3:1 gegn Napoli í ítölsku A-deild karla í knattspyrnu í kvöld.
Napoli er á toppi deildarinnar með níu stig eftir þrjár umferðir en Fiorentina er í þrettánda sæti með tvö stig.
Kevin De Bruyne kom Napoli í 1:0 eftir aðeins sex mínútur af vítapunktinum en þetta var hans fimmta mark á tímabilinu.
Rasmus Höjlund sem kom til Napoli frá Manchester United skoraði annað mark Napoli í fyrsta leik sínum með liðinu.
Sam Beukema skoraði svo þriðja mark Napoili og þannig endaði leikurinn.