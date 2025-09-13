Kristian lagði upp mark

Íslenski landsliðsmaðurinn Kristian Nökkvi Hlynsson lagði upp fyrra mark Twente í 2:2-jafntefli liðsins gegn Breda í hollensku deildinni í fótbolta í kvöld.
Twente er með fjögur stig eftir fimm leiki og Breda er í sætinu fyrir neðan með jafn mörg stig.
Kristian var í byrjunarliði Twente en liðið lenti undir eftir aðeins þrjár mínútur. Marko Pjaca jafnaði metin fyrir Twente á 64. mínútu eftir flotta sendingu frá Kristian.
KRistian fór út af á 75. mínútu þegar staðan var 1:1 og leikurinn endaði 2:2.