Íþróttir | Fótbolti | mbl | 13.9.2025 | 21:30

Kristian lagði upp mark

Kristian Nökkvi Hlynsson lagði upp mark í dag.
Kristian Nökkvi Hlynsson lagði upp mark í dag. Ljósmynd/Sparta Rotterdam

Íslenski landsliðsmaðurinn Kristian Nökkvi Hlynsson lagði upp fyrra mark Twente í 2:2-jafntefli liðsins gegn Breda í hollensku deildinni í fótbolta í kvöld.

Twente er með fjögur stig eftir fimm leiki og Breda er í sætinu fyrir neðan með jafn mörg stig.

Kristian var í byrjunarliði Twente en liðið lenti undir eftir aðeins þrjár mínútur. Marko Pjaca jafnaði metin fyrir Twente á 64. mínútu eftir flotta sendingu frá Kristian.

KRistian fór út af á 75. mínútu þegar staðan var 1:1 og leikurinn endaði 2:2.

mbl.is
