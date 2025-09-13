Myndskeið: Fyrsta mark Sveindísar

Landsliðskonan Sveindís Jane Jónsdóttir skoraði sitt fyrsta mark í bandarísku NWSL-deildinni í fótbolta í dag þegar Angel City tapaði 2:1 gegn North Carolina Courage.
Angel City er í ellefta sæti deildarinnar með 23 stig eftir 20 umferðir og North Carolina er í níunda sæti með 25 stig.
North Carolina var 2:0 yfir í hálfleik en Sveindís minnkaði muninn á 88. mínútu.
First NWSL goal ✅— National Women’s Soccer League (@NWSL) September 13, 2025
Sveindís Jónsdóttir scores her first for Angel City with a clean finish! pic.twitter.com/OfbNVQI7Ku