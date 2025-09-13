Íþróttir | Fótbolti | mbl | 13.9.2025 | 19:25

Myndskeið: Fyrsta mark Sveindísar

Sveindís Jane Jónsdóttir með boltann í leiknum.
Sveindís Jane Jónsdóttir með boltann í leiknum. Ljósmynd/Angel City

Landsliðskonan Sveindís Jane Jónsdóttir skoraði sitt fyrsta mark í bandarísku NWSL-deildinni í fótbolta í dag þegar Angel City tapaði 2:1 gegn North Carolina Courage.

Angel City er í ellefta sæti deildarinnar með 23 stig eftir 20 umferðir og North Carolina er í níunda sæti með 25 stig.

North Carolina var 2:0 yfir í hálfleik en Sveindís minnkaði muninn á 88. mínútu.

 

