Raðar inn mörkum fyrir Frey

Sævar Atli Magnússon skoraði sigurmark Brann í 3:2-sigri liðsins gegn Vålerenga í norsku úrvalsdeildinni í fótbolta á heimavelli í dag.
Brann er í þriðja sæti deildarinnar með 40 stig. Vålerenga er í sjöunda sæti með 30 stig.
Sævar kom til Brann frá danska liðinu Lyngby í sumar og þetta var fjórða mark hans í fimm leikjum.
Staðan var 1:1 í hálfleik en Brann lenti 2:1 undir snemma í seinni hálfleik. Brann jafnaði metin á 57. mínútu og Sævar skoraði sigurmarkið á 66. mínútu.
Freyr Alexandersson stýrir liðinu og Eggert Aron Guðmundsson spilaði fyrstu 60 mínútur leiksins, Sævar fór út af á þriðju mínútu uppbótartímans.