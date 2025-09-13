Íþróttir | Fótbolti | mbl | 13.9.2025 | 18:25

Raðar inn mörkum fyrir Frey

Landsliðsmaðurinn Sævar Atli Magnússon.
Landsliðsmaðurinn Sævar Atli Magnússon. Ljósmynd/Brann

Sævar Atli Magnússon skoraði sigurmark Brann í 3:2-sigri liðsins gegn Vålerenga í norsku úr­vals­deild­inni í fót­bolta á heima­velli í dag.

Brann er í þriðja sæti deildarinnar með 40 stig. Vålerenga er í sjöunda sæti með 30 stig.

Sævar kom til Brann frá danska liðinu Lyngby í sumar og þetta var fjórða mark hans í fimm leikjum.

Staðan var 1:1 í hálfleik en Brann lenti 2:1 undir snemma í seinni hálfleik. Brann jafnaði metin á 57. mínútu og Sævar skoraði sigurmarkið á 66. mínútu.

Freyr Alexandersson stýrir liðinu og Eggert Aron Guðmundsson spilaði fyrstu 60 mínútur leiksins, Sævar fór út af á þriðju mínútu uppbótartímans.

mbl.is
Fleira áhugavert
Vanfjármögnun nýs fangelsis mikið áhyggjuefni Breytingar við Bláa lónið Ofbeldistilkynningum fjölgar Yfir 100 þúsund mótmæltu með öfgahægrimanni
Fleira áhugavert
Möguleg skólagjöld á nemendur utan EES Óvissan er hluti af sjarmanum „Ég er tilbúinn þegar þið eruð það“ Finnar ekki að fara á taugum