Þrjú mörk í uppbótartíma

Ísak Bergmann Jóhannesson kom inn á og skoraði í 3:3-jafntefli Köln gegn Wolfsburg í efstu deild karla í knattspyrnu í Þýskalandi í dag.
Köln er í öðru sæti deildarinnar með sjö stig eftir þrjár umferðir. Wolfsburg er í sjöunda sæti með fimm stig.
Ísak byrjaði á bekknum en kom inn á í hálfleik þegar staðan var jöfn, 1:1. Wolfsburg komst yfir á 66. mínútu en á fyrstu mínútu uppbótartímans skoraði Ísak jöfnunarmark liðsins.
Wolfsburg komst aftur yfir í 3:2 á níundu mínútu uppbótartímans en Köln jafnaði í 3:3 á 14. mínútu uppbótartímans og þannig endaði leikurinn.
Christian Eriksen sem kom til Wolfsburg frá Manchester United í sumar var í hópnum en þarf að bíða lengur eftir fyrsta leik sínum fyrir liðið.