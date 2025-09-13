Willum frá í 4 til 6 vikur

Willum Þór Willumsson meiddist á kálfa á æfingu með Birmingham í vikunni.
Fótbolti.net greinir frá. Eftir skoðun meiðslanna kom í ljós að hann yrði frá í fjórar til sex vikur og myndi því missa af næstu leikjum Íslands gegn Úkraínu og Frakklandi í október í undankeppni heimsmeistaramótsins í knattspyrnu 2026.
Willum hefur byrjað tímabilið vel hjá Birmingham sem situr í 10. sæti ensku B-deildarinnar eftir fjóra leiki með sjö stig.
Ísland tekur á móti Úkraínu á Laugardalsvelli 10. október og síðan Frakklandi 13. október.