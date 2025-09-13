Yamal látinn taka verkjalyf fyrir leik þrátt fyrir meiðsli.

Hansi Flick þjálfari Barcelona var allt annað en sáttur með þjálfara spænska landsliðsins, Luis de la Fuente, er hann lét Lamine Yamal taka verkjalyf til þess að geta spilað með spænska landsliðinu í síðustu viku.
Lamine Yamal, aðeins 18 ára að aldri, er einn besti leikmaður heims og hefur byrjað tímabilið með miklum krafti þar sem hann hefur skorað tvo mörk og gefið tvær stoðsendingar í fjórum leikjum.
Að sögn Flick hafði Yamal fundið fyrir verkjum í baki og í stað þess að leyfa honum að reyna að jafna sig var hann látinn taka verkjalyf til þess að geta spilað leikina.
Yamal var hins vegar eins og svo oft áður stókostlegur í leikjunum gegn Tyrklandi og Búlgaríu, en hann spilaði samtals 152 mínútur og gaf þrjár stoðsendingar.
Flick sagði á blaðamannafundi að þarna væri alls ekki að hugsa um hagsmuni leikmanna og gagnrýndi de la Fuente harkalega.
Yamal verður því frá næstu daga og verður ekki með Börsungum gegn Valencia á morgun vegna bakmeiðsla og missir líklegast af fyrsta leik þeirra í Meistaradeild Evrópu gegn Newcastle United á þriðjudaginn næstkomandi.