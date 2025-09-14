Íþróttir | Fótbolti | mbl | 14.9.2025 | 22:10

40 ára gamli Modric skoraði sigurmarkið

Luka Modric að fasgna sigurmarkinu.
Luka Modric að fasgna sigurmarkinu. AFP/Stefano Relliandini

Luka Modric skoraði sitt fyrsta mark fyrir AC Milan í 1:0-sigri liðsins gegn Bologna á heimavelli í ítölsku A-deildinni í kvöld.

Milan er í fimmta sæti með sex stig eftir þrjá leiki og Bologna er í þrettánda sæti með þrjú stig.

Modric, sem er 40 ára gamall, skoraði sigurmarkið á 61. mínútu eftir stoðsendingu frá Alexis Saelemaekers.

Modric kom til AC Milan frá Real Madrid í sumar og þetta var fyrsta mark hans í ítölsku deildinni.

mbl.is
Fleira áhugavert
Brottfararstöð liður í að létta á fangelsum 21 slasaðist í sprengingu á Spáni Yfir 100 þúsund mótmæltu með öfgahægrimanni Farþegar færðir því öryggisbúnaður fór í gang
Fleira áhugavert
Íslendingur í London: Rusl, MAGA-húfur og Jesús Á Robinson yfir höfði sér dauðadóm? Furðuhlutur yfir Hafnarfirði var Starlink-tungl Yfir 100 þúsund mótmæltu með öfgahægrimanni