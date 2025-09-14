40 ára gamli Modric skoraði sigurmarkið

Luka Modric skoraði sitt fyrsta mark fyrir AC Milan í 1:0-sigri liðsins gegn Bologna á heimavelli í ítölsku A-deildinni í kvöld.
Milan er í fimmta sæti með sex stig eftir þrjá leiki og Bologna er í þrettánda sæti með þrjú stig.
Modric, sem er 40 ára gamall, skoraði sigurmarkið á 61. mínútu eftir stoðsendingu frá Alexis Saelemaekers.
LUKA MODRIC YOU ARE INCREDIBLE pic.twitter.com/cgGzayIxhb— WolfRMFC (@WolfRMFC) September 14, 2025
Modric kom til AC Milan frá Real Madrid í sumar og þetta var fyrsta mark hans í ítölsku deildinni.