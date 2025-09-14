Íþróttir | Fótbolti | mbl | 14.9.2025 | 17:10

Daníel skoraði tvö mörk í Íslendingaslag

Daníel Tristan Guðjohnsen skoraði tvö mörk í dag.
Daníel Tristan Guðjohnsen skoraði tvö mörk í dag. Ljósmynd/Malmö

Daníel Tristan Guðjohnsen skoraði bæði mörk Malmö í 2:2-jafntefli liðsins gegn Elfsborg í sænsku úrvalsdeild karla í knattspyrnu í dag.

Malmö er í fjórða sæti deildarinnar með 39 stig og Elfsborg er í sjöunda sæti með 37 stig.

Arnór Sigurðsson fór meiddur af velli eftir aðeins 30 mínútur en Daníel spilaði 78 mínútur. Hann kom Malmö yfir eftir aðeins átta mínútur af vítapunktinum.

Daníel skoraði svo aftur á 33. mínútu og staðan var 2:0 í hálfleik.

Júlíus Magnússon spilaði allan leikinn með Elfsborg og Ari Sigurpálsson kom inn á af bekknum á 66. mínútu.

Besfort Zeneli minnkaði muninn í 2:1 á 71. mínútu og Rasmus Wikström jafnaði metin á 77. mínútu og leikurinn endaði 2:2.

