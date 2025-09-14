Daníel skoraði tvö mörk í Íslendingaslag

Daníel Tristan Guðjohnsen skoraði bæði mörk Malmö í 2:2-jafntefli liðsins gegn Elfsborg í sænsku úrvalsdeild karla í knattspyrnu í dag.
Malmö er í fjórða sæti deildarinnar með 39 stig og Elfsborg er í sjöunda sæti með 37 stig.
Arnór Sigurðsson fór meiddur af velli eftir aðeins 30 mínútur en Daníel spilaði 78 mínútur. Hann kom Malmö yfir eftir aðeins átta mínútur af vítapunktinum.
Daniel Gudjohnsen skickar in 1-0 för Malmö FF mot Elfsborg! 🔵— Sports on HBO Max 🇸🇪 (@sportshbomaxse) September 14, 2025
📲 Se matchen på HBO Max pic.twitter.com/hx0BpyhxzN
Daníel skoraði svo aftur á 33. mínútu og staðan var 2:0 í hálfleik.
Smack! Daniel Gudjohnsen dundrar in 2-0 till Malmö FF 🔵— Sports on HBO Max 🇸🇪 (@sportshbomaxse) September 14, 2025
📲 Se matchen på HBO Max pic.twitter.com/gwuM5Cov5e
Júlíus Magnússon spilaði allan leikinn með Elfsborg og Ari Sigurpálsson kom inn á af bekknum á 66. mínútu.
Besfort Zeneli minnkaði muninn í 2:1 á 71. mínútu og Rasmus Wikström jafnaði metin á 77. mínútu og leikurinn endaði 2:2.