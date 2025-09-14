Öruggur sigur Bayern þrátt fyrir fjarveru fyrirliðans

Glódís Perla Viggósdóttir var ekki með í 3:0-sigri Bayern Munchen gegn RB Leipzig í 2. umferð þýsku 1. deildarinnar í knattspyrnu kvenna í dag.
Glódís Perla, fyrirliði Bayern Munchen og íslenska landsliðsins, hefur enn ekki spilað leik á þessari leiktíð með þýska stórliðinu.
Þrátt fyrir fjarveru fyrirliðans fóru Bæjarar auðveldlega með Leipzig. Lena Oberdorf skoraði fyrsta mark leiksins á 10. mínútu leiksins og var staðan því 1:0 í hálfleik, Bayern í vil.
Oberdorf tvöfaldaði forystu Bayern á 57. mínútu og á fyrstu mínútu uppbótartíma skoraði Vanessa Gilles þriðja mark Bayern.
Emilía Kiær Ásgeirsdóttir kom inn af varamannabekk Leipzig á 86. mínútu en gat litlu breytt.
Bayern er því með fullt hús stiga eftir tvo leiki á meðan Leipzig er í 6. sæti með þrjú stig.