14.9.2025 | 14:39

Öruggur sigur Bayern þrátt fyrir fjarveru fyrirliðans

Glódís Perla Viggósdóttir hefur enn ekki spilað með Bayern á …
Glódís Perla Viggósdóttir hefur enn ekki spilað með Bayern á leiktíðinni. AFP/Sebastien Bozon

Glódís Perla Viggósdóttir var ekki með í 3:0-sigri Bayern Munchen gegn RB Leipzig í 2. umferð þýsku 1. deildarinnar í knattspyrnu kvenna í dag.

Glódís Perla, fyrirliði Bayern Munchen og íslenska landsliðsins, hefur enn ekki spilað leik á þessari leiktíð með þýska stórliðinu.

Þrátt fyrir fjarveru fyrirliðans fóru Bæjarar auðveldlega með Leipzig. Lena Oberdorf skoraði fyrsta mark leiksins á 10. mínútu leiksins og var staðan því 1:0 í hálfleik, Bayern í vil.

Oberdorf tvöfaldaði forystu Bayern á 57. mínútu og á fyrstu mínútu uppbótartíma skoraði Vanessa Gilles þriðja mark Bayern. 

Emilía Kiær Ásgeirsdóttir kom inn af varamannabekk Leipzig á 86. mínútu en gat litlu breytt.

Bayern er því með fullt hús stiga eftir tvo leiki á meðan Leipzig er í 6. sæti með þrjú stig.

