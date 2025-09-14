Ótrúlega þakklát fyrir systur sínar

Knattspyrnukonan Arna Eiríksdóttir er spennt að takast á við samkeppnina hjá Noregsmeisturum Vålerenga en hún gekk ti liðs við norska félagið frá FH á dögunum.
Arna, sem er 22 ára gamall, hefur verið einn besti leikmaður Bestu deildarinnar í sumar en hún skrifaði undir þriggja ára samning í Noregi.
Arna er uppalin hjá Víkingi úr Reykjavík og lék sinn fyrsta meistaraflokksleik fyrir HK/Víking árið 2018 þegar hún kom inn á gegn Þór/KA í efstu deild í Boganum þann 9. maí árið 2018, þá 15 ára gömul.
Hún gekk til liðs við Val eftir tímabilið 2019 og lék með Þór/KA á láni tímabilið 2022. Tímabilið 2023 gekk hún til liðs við FH á láni frá Val áður en hún skrifaði undir þriggja ára samning við Hafnfirðinga á síðasta ári.
Arna er af miklum knattspyrnuættum en móðir hennar Guðrún Sæmundsdóttir lék 36 A-landsleiki fyrir Ísland. Elsta og yngsta systir hennar, þær Málfríður Anna og Bryndís leika báðar með Val í Bestu deildinn og þá leikur næstelsta systir hennar, Hlín, með Leicester í ensku úrvalsdeildinni.
„Að sjálfsögðu ræddi ég við systur mínar áður en ég tók þessa ákvörðun. Hlín hefur langmestu reynsluna af okkur systrum úr atvinnumennskunni og ég ræddi vel og lengi við hana um þetta allt saman. Í gegnum tíðina hefur hún hjálpað mér mjög mikið með allar þær ákvarðanir sem ég hef tekið á ferlinum.
Það er mjög dýrmætt að eiga góðar systur og ennþá dýrmætara að gera leitað til þeirra með allt. Þær eru alltaf boðnar og búnar að aðstoða mig í öllu sem ég tek mér fyrir hendur. Það eru fyrst og fremst forréttindi og ég er ótrúlega þakklát fyrir þær,“ bætti Arna við í samtali við Morgunblaðið.
Viðtalið má sjá í heild sinni á íþróttasíðum Morgunblaðsins sem kom út á föstudaginn.