14.9.2025

Þrjár tvennur í stórsigri

Robert Lewandowski kom inn á og skoraði tvö mörk.
Robert Lewandowski kom inn á og skoraði tvö mörk.

Barcelona sigraði Valencia 6:0 á heimavelli í 1. deild karla í knattspyrnu á Spáni í kvöld og er á toppi deildarinnar. 

Fermin Lopez kom Barceona í 1:0 á 29. mínútu og þannig var staðan í hálfleik. 

Raphinha byrjaði á bekknum en kom inn á í hálfleik og skoraði tvö mörk, fyrra mark hans kom á 54. mínútu og seinna á 66. mínútu en í millitíðinni skoraði Lopez sitt annað mark.

Robert Lewandowski kom inn á af varamannabekknum á 68. mínútu þegar staðan var 4:0. Hann skoraði átta mínútum síðar og svo aftur á 86. mínútu og leikurinn endaði 6:0.

mbl.is
