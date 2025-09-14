Þrjár tvennur í stórsigri

Barcelona sigraði Valencia 6:0 á heimavelli í 1. deild karla í knattspyrnu á Spáni í kvöld og er á toppi deildarinnar.
Fermin Lopez kom Barceona í 1:0 á 29. mínútu og þannig var staðan í hálfleik.
Raphinha byrjaði á bekknum en kom inn á í hálfleik og skoraði tvö mörk, fyrra mark hans kom á 54. mínútu og seinna á 66. mínútu en í millitíðinni skoraði Lopez sitt annað mark.
Robert Lewandowski kom inn á af varamannabekknum á 68. mínútu þegar staðan var 4:0. Hann skoraði átta mínútum síðar og svo aftur á 86. mínútu og leikurinn endaði 6:0.