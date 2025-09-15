Aron og félagar fóru illa að ráði sínu

Aron Einar Gunnarsson og samherjar hans í katarska liðinu Al Gharafa, fóru illa að ráði sínu í fyrsta leiknum í Meistaradeild Asíu í knattspyrnu sem fram fór í Sharjah í Sameinuðu arabísku furstadæmunum í dag.
Al Gharafa komst þar í 2:0 og 3:2 gegn Al Sharjah en fékk svo á sig tvö mörk í uppbótartíma leiksins og tapaði 4:3.
Aron lék á miðjunni hjá Al Gharafa og var skipt af velli á 74. mínútu.
Meistaradeild Asíu er leikin í tveimur tólf liða riðlum, Vesturriðli og Austurriðli, og Al Gharafa er í Vesturriðlinum ásamt öðrum liðum af Persaflóasvæðinu og nágrenni.