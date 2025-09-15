Íþróttir | Fótbolti | mbl | 15.9.2025 | 16:25

Aron og félagar fóru illa að ráði sínu

Aron Einar Gunnarsson var í tapliði í dag.
Aron Einar Gunnarsson var í tapliði í dag. Ljósmynd/Alex Nicodim

Aron Einar Gunnarsson og samherjar hans í katarska liðinu Al Gharafa, fóru illa að ráði sínu í fyrsta leiknum í Meistaradeild Asíu í knattspyrnu sem fram fór í Sharjah í Sameinuðu arabísku furstadæmunum í dag.

Al Gharafa komst þar í 2:0 og 3:2 gegn Al Sharjah en fékk svo á sig tvö mörk í uppbótartíma leiksins og tapaði 4:3.

Aron lék á miðjunni hjá Al Gharafa og var skipt af velli á 74. mínútu.

Meistaradeild Asíu er leikin í tveimur tólf liða riðlum, Vesturriðli og Austurriðli, og Al Gharafa er í Vesturriðlinum ásamt öðrum liðum af Persaflóasvæðinu og nágrenni.

