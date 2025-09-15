Bætist í hóp Evrópumeistara

Knattspyrnusamband Evrópu, UEFA, hefur tekið ákvörðun um að bæði Tékkland og Slóvakía fái Evrópumeistaratitil Tékkóslóvakíu á EM 1976 skráðan á hvora þjóð.
Í tæp 33 ár, eða frá því að Tékkóslóvakía skiptist í Tékkland og Slóvakíu, hefur UEFA einungis litið á það sem svo að Tékkland geri tilkall til Evrópumeistaratitilsins með þeim rökum að landslið Tékka væri eiginlegur arftaki landsliðs Tékkóslóvakíu.
Alla tíð hafa Slóvakar mótmælt því, ekki síst vegna þess að meirihluti leikmanna Evrópumeistaranna frá Tékkóslóvakíu var einmitt frá Slóvakíu, eða 14 af 22. Auk þess var landsliðsþjálfarinn frá Slóvakíu.
UEFA hefur loks tekið þeim rökum að báðar þjóðir geri jafn mikið tilkall til titilsins og bætist Slóvakía því nú í hóp Evrópumeistara í knattspyrnu karla.