Íþróttir | Fótbolti | mbl | 15.9.2025 | 19:22

Gamla stórveldið að lifna við

Kolbeinn Þórðarson fagnar marki með Gautaborg.
Kolbeinn Þórðarson fagnar marki með Gautaborg. Ljósmynd/Gautaborg

Kolbeinn Þórðarson og félagar hans í IFK Gautaborg unnu sætan sigur á grönnum sínum í Häcken í borgarslag liðanna í sænsku úrvalsdeildinni í knattspyrnu í kvöld, 2:1.

Gautaborg kom sér upp í fjórða sætið með sigrinum en það er besta staða gamla stórveldisins í talsverðan tíma. Kolbeinn kom inn á sem varamaður á 56. mínútu en hann er alla jafna í byrjunarliði félagsins.

Gautaborg er með 41 stig í fjórða sætinu en Mjällby með 56, Hammarby með 46 og AIK með 43 stig eru fyrir ofan. Meistarar Malmö eru síðan með 39 stig í fimmta sætinu en sjö umferðir eru eftir.

AIK vann Brommapojkarna í grannaslag í Stokkhólmi, 2:1, en Hlynur Karlsson var þar á varamannabekk Brommapojkarna allan tímann.

mbl.is
Fleira áhugavert
Fellur frá kröfum: Álitaefni um Vestmannaeyjar Óvissan er hluti af sjarmanum Brottfararstöð liður í að létta á fangelsum Farþegar færðir því öryggisbúnaður fór í gang
Fleira áhugavert
Leggur til undirbúningsnám fyrir erlend börn Deila um skuldbindingar Furðuhlutur yfir Hafnarfirði var Starlink-tungl Berskjölduð fyrir ástinni