Gamla stórveldið að lifna við

Kolbeinn Þórðarson og félagar hans í IFK Gautaborg unnu sætan sigur á grönnum sínum í Häcken í borgarslag liðanna í sænsku úrvalsdeildinni í knattspyrnu í kvöld, 2:1.
Gautaborg kom sér upp í fjórða sætið með sigrinum en það er besta staða gamla stórveldisins í talsverðan tíma. Kolbeinn kom inn á sem varamaður á 56. mínútu en hann er alla jafna í byrjunarliði félagsins.
Gautaborg er með 41 stig í fjórða sætinu en Mjällby með 56, Hammarby með 46 og AIK með 43 stig eru fyrir ofan. Meistarar Malmö eru síðan með 39 stig í fimmta sætinu en sjö umferðir eru eftir.
AIK vann Brommapojkarna í grannaslag í Stokkhólmi, 2:1, en Hlynur Karlsson var þar á varamannabekk Brommapojkarna allan tímann.