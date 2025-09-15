Heimsmeistari hættur 31 árs gamall

Franski knattspyrnumaðurinn Samuel Umtiti hefur lagt skóna á hilluna, aðeins 31 árs gamall, en hann var nú síðast liðsfélagi Hákonar Arnar Haraldssonar hjá Lille.
Umtiti var í byrjunarliði Frakka þegar þeir urðu heimsmeistarar árið 2018 með því að sigra Króata 4:2 í úrslitaleiknum í Moskvu. Áður hafði hann skorað sigurmarkið gegn Belgíu í undanúrslitum.
Umtiti lék sem varnarmaður og var líkamlega sterkur og kröftugur varnarmaður. Hann ólst upp hjá Lyon en var keyptur 22 ára gamall til Barcelona fyrir 25 milljónir evra.
Hann glímdi við þrálát meiðsli seinni hluta ferilsins og lék sinn 31. og síðasta landsleik árið 2019, þá aðeins 25 ára gamall. Það ár skoraði hann í 4:0 sigri gegn Íslandi í undankeppni EM.
Samningi Umtitis við Barcelona var rift sumarið 2023 en þá hafði hann leikið eitt tímabil sem lánsmaður með Lecce á Ítalíu. Hann samdi við Lille í kjölfarið en lék aðeins sex deildarleiki með liðinu undanfarin tvö ár.