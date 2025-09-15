Íþróttir | Fótbolti | mbl | 15.9.2025 | 21:50

Jöfnuðu á síðustu stundu

Mikael Egill Ellertsson, til vinstri, í leik Genoa og Juventus …
Mikael Egill Ellertsson, til vinstri, í leik Genoa og Juventus í haust. AFP/Piero Cruciatti

Mikael Egill Ellertsson og samherjar hans í Genoa náðu naumlega jafntefli gegn Como á útivelli í ítölsku A-deildinni í knattspyrnu í kvöld, 1:1.

Caleb Ekuban náði að jafna metin fyrir Genoa í uppbótartíma leiksins en liðið hafði verið undir frá 13. mínútu þegar Nicolas Paz skoraði fyrir Como.

Mikael lék fyrstu 70 mínúturnar vinstra megin á miðjunni hjá Genoa sem hefur ekki náð að vinna leik í fyrstu þremur umferðunum en gert tvö jafntefli og er í 15. sæti af 20 liðum.

Napoli og Juventus eru einu liðin með fullt hús stiga eftir þrjár fyrstu umferðir A-deildarinnar.

Ekkert Íslendingaliðanna þriggja í deildinni hefur enn náð að vinna en Fiorentina er með tvö stig eins og Genoa og Lecce er neðst með eitt stig.

mbl.is
Fleira áhugavert
Leggur til undirbúningsnám fyrir erlend börn Eftirlit með Vítisenglunum: Allir lausir úr haldi Fólk flytji í fæðingarheimili Fellur frá kröfum: Álitaefni um Vestmannaeyjar
Fleira áhugavert
Segir hinn grunaða hafa verið vinstrisinnaðan Stórkostleg minnimáttarkennd Rússa Farþegar færðir því öryggisbúnaður fór í gang Tívolí opnar í Eimskipafélagshúsinu