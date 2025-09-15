Jöfnuðu á síðustu stundu

Mikael Egill Ellertsson og samherjar hans í Genoa náðu naumlega jafntefli gegn Como á útivelli í ítölsku A-deildinni í knattspyrnu í kvöld, 1:1.
Caleb Ekuban náði að jafna metin fyrir Genoa í uppbótartíma leiksins en liðið hafði verið undir frá 13. mínútu þegar Nicolas Paz skoraði fyrir Como.
Mikael lék fyrstu 70 mínúturnar vinstra megin á miðjunni hjá Genoa sem hefur ekki náð að vinna leik í fyrstu þremur umferðunum en gert tvö jafntefli og er í 15. sæti af 20 liðum.
Napoli og Juventus eru einu liðin með fullt hús stiga eftir þrjár fyrstu umferðir A-deildarinnar.
Ekkert Íslendingaliðanna þriggja í deildinni hefur enn náð að vinna en Fiorentina er með tvö stig eins og Genoa og Lecce er neðst með eitt stig.