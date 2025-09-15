Leik hætt eftir yfirlið leikmanns

Leik Seattle Reign og Racing Louisville í NWSL-deild kvenna í knattspyrnu var hætt eftir að miðjumaðurinn Savannah DeMelo, leikmaður Louisville, féll í yfirlið á meðan leiknum stóð í gær.
Atvikið átti sér stað í uppbótartíma fyrri hálfleiks þegar staðan var markalaus. DeMelo hlaut aðhlynningu á vellinum áður en hún var flutt á sjúkrahús til frekari skoðunar.
Bæði félög tilkynntu að leiknum yrði hætt og yrði haldið áfram síðar, þó ekki liggi fyrir nákvæmlega hvenær það verður.
Í tilkynningu frá NWSL-deildinni kemur fram að ástand DeMelo sé stöðugt og að hún væri með meðvitund.