Leik hætt eftir yfirlið leikmanns

Savannah DeMelo í leik með Racing Louisville.
Savannah DeMelo í leik með Racing Louisville. AFP/Steph Chambers

Leik Seattle Reign og Racing Louisville í NWSL-deild kvenna í knattspyrnu var hætt eftir að miðjumaðurinn Savannah DeMelo, leikmaður Louisville, féll í yfirlið á meðan leiknum stóð í gær.

Atvikið átti sér stað í uppbótartíma fyrri hálfleiks þegar staðan var markalaus. DeMelo hlaut aðhlynningu á vellinum áður en hún var flutt á sjúkrahús til frekari skoðunar.

Bæði félög tilkynntu að leiknum yrði hætt og yrði haldið áfram síðar, þó ekki liggi fyrir nákvæmlega hvenær það verður.

Í tilkynningu frá NWSL-deildinni kemur fram að ástand DeMelo sé stöðugt og að hún væri með meðvitund.

