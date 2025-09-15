Var refsað fyrir að mæta of seint á æfingu

Brasilíski knattspyrnumaðurinn Raphinha var ekki í byrjunarliði Barcelona í gær þegar liðið tók á móti Valencia í 4. umferð spænsku 1. deildarinnar.
Leiknum lauk með stórsigri Barcelona, 6:0, en Raphinha kom inn á í síðari hálfleik og skoraði tvívegis fyrir Barcelona.
Hansi Flick, stjóri Barcelona, var spurður út í þá ákvörðun sína að byrja með Raphinha á bekknum eftir leikinn.
„Hann mætti of seint á æfingu,“ sagði þýski stjórinn á blaðamannafundi í leikslok en Barcelona er í öðru sæti deildarinnar með tíu stig, tveimur stigum minna en topplið Real Madrid.