Versta byrjunin í 47 ár

Russell Martin hefur ekki farið vel af stað með Rangers.
Russell Martin hefur ekki farið vel af stað með Rangers. AFP/Justin Tallis

Stórlið Rangers hefur byrjað tímabilið afleitlega í skosku úrvalsdeildinni í knattspyrnu karla. Eftir fimm leiki í úrvalsdeildinni er liðið enn án sigurs og er um verstu byrjun Rangers að ræða í deildinni síðan árið 1978.

Rangers er í tíunda sæti af tólf liðum eftir að hafa tapað 0:2 á heimavelli fyrir Tómasi Bent Magnússyni og félögum í Hearts um helgina.

Er liðið aðeins búið að vinna sér inn fjögur stig í leikjunum fimm og er því þegar farið að hitna allverulega undir knattpyrnustjóranum Russell Martin þó hann hafi einungis tekið til starfa í sumar.

Nýtur enn trausts stjórnarinnar

Auk hryllilegrar byrjunar í deildinni tapaði Rangers samanlagt 9:1 fyrir Club Brugge í tveimur leikjum í umspili Meistaradeildar Evrópu og fór þar með yfir í deildarkeppni Evrópudeildarinnar.

Anthony Cavenagh, stjórnarformaður Rangers, sagði í yfirlýsingu í gær að Martin nyti enn fyllsta trausts stjórnarinnar.

