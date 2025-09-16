Íþróttir | Fótbolti | mbl | 16.9.2025 | 16:10

Daníel Tristan verðlaunaður

Daníel Tristan Guðjohnsen skoraði tvö.
Daníel Tristan Guðjohnsen skoraði tvö. Ljósmynd/Alex Nicodim

Daníel Tristan Guðjohnsen átti afar góðan leik fyrir Malmö er liðið gerði 2:2-jafntefli við Elfsborg á útivelli í sænsku úrvalsdeildinni í fótbolta á sunnudaginn var.

Landsliðsmaðurinn skoraði bæði mörk Malmö og kom liðinu í 2:0, áður en Elfsborg jafnaði með tveimur mörkum í seinni hálfleik. Hlaðvarpið Tuttosvenskan verðlaunaði Daníel með sæti í liði umferðarinnar.

Daníel lék sína fyrstu landsleiki er Ísland vann Aserbaídsjan á heimavelli og tapaði naumlega fyrir Frakklandi á útivelli í undankeppni HM fyrr í mánuðinum.

mbl.is
