Daníel Tristan verðlaunaður

Daníel Tristan Guðjohnsen átti afar góðan leik fyrir Malmö er liðið gerði 2:2-jafntefli við Elfsborg á útivelli í sænsku úrvalsdeildinni í fótbolta á sunnudaginn var.
Landsliðsmaðurinn skoraði bæði mörk Malmö og kom liðinu í 2:0, áður en Elfsborg jafnaði með tveimur mörkum í seinni hálfleik. Hlaðvarpið Tuttosvenskan verðlaunaði Daníel með sæti í liði umferðarinnar.
Daníel lék sína fyrstu landsleiki er Ísland vann Aserbaídsjan á heimavelli og tapaði naumlega fyrir Frakklandi á útivelli í undankeppni HM fyrr í mánuðinum.
🔥 Offensiv balans i veckans TOTW! Krusnell har tagit plats för gott, Blåvitt med fin vinst och gammal är som vanligt äldst. Dessutom tar Finland över!— TuttoSvenskan (@TuttoSvenskan) September 16, 2025
