Isak með Liverpool á morgun

Sænski knattspyrnumaðurinn Alexander Isak verður í leikmannahópi Liverpool í fyrsta sinn annað kvöld þegar liðið fær Atlético Madríd í heimsókn á Anfield í deildarkeppni Meistaradeildar Evrópu.
Isak gekk til liðs við Liverpool fyrir metfé, 125 milljónir punda, frá Newcastle United, undir lok síðasta mánaðar og hélt þá beint til móts við sænska landsliðið.
Fyrir það hafði hann ekki æft með Newcastle í langan tíma og leikformið því ekki sem best. Af þeim sökum var Isak ekki í leikmannahópi Liverpool um liðna helgi þegar liðið vann Burnley 1:0 á útivelli í ensku úrvalsdeildinni.
„Það er algjörlega möguleiki því hann er í leikmannahópnum. Þá er möguleiki á því að hann spili. Venjulega myndi ég segjast vera 99,9 prósent viss en ég get fullyrt það með 100 prósent vissu að hann mun ekki spila 90 mínútur.
En hann er hluti af leikmannahópnum. Þetta er nú þegar Meistaradeildarleikur sem er hægt að hlakka til en ef fólk er að hlakka til þess að sjá hann spila þá gæti það sömuleiðis gerst á morgun.
Það eina sem er ljóst er að hann mun ekki spila 90 mínútur og þið munuð svo sjá hvað gerist á morgun,“ sagði Arne Slot, knattspyrnustjóri Liverpool, á fréttamannafundi í dag.