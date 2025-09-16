Íþróttir | Fótbolti | mbl | 16.9.2025 | 20:11

Íslendingaliðið áfram í Króatíu

Danijel Dejan Djuric lék allan leikinn fyrir Istra í dag.
Íslendingalið Istra tryggði sér í dag sæti í 16-liða úrslitum króatísku bikarkeppninnar í knattspyrnu með því að leggja Neretva að velli, 2:1, í á útivelli í 32-liða úrslitum.

Tækifærin hafa verið af skornum skammti á tímabilinu hjá bæði Loga Hrafni Róbertssyni og Danijel Dejan Djuric en þeir fengu báðir að spreyta sig í dag.

Danijel Dejan lék allan leikinn fyrir Istra og Logi Hrafn kom inn á sem varamaður á 65. Mínútu.

Danijel Dejan og Logi Hrafn hafa báðir aðeins komið inn á sem varamenn í stutta stund í þremur af sex deildarleikjum Istra til þessa.

