Íslendingaliðið áfram í Króatíu

Íslendingalið Istra tryggði sér í dag sæti í 16-liða úrslitum króatísku bikarkeppninnar í knattspyrnu með því að leggja Neretva að velli, 2:1, í á útivelli í 32-liða úrslitum.
Tækifærin hafa verið af skornum skammti á tímabilinu hjá bæði Loga Hrafni Róbertssyni og Danijel Dejan Djuric en þeir fengu báðir að spreyta sig í dag.
Danijel Dejan lék allan leikinn fyrir Istra og Logi Hrafn kom inn á sem varamaður á 65. Mínútu.
Danijel Dejan og Logi Hrafn hafa báðir aðeins komið inn á sem varamenn í stutta stund í þremur af sex deildarleikjum Istra til þessa.