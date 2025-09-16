Íslendingurinn hetjan í Danmörku

Kristall Máni Ingason kom inn á sem varamaður og skoraði sigurmark Íslendingaliðs Sönderjyske þegar það heimsótti Hvidovre og vann 2:1 í 3. umferð dönsku bikarkeppninnar í knattspyrnu í kvöld.
Rúnar Þór Sigurgeirsson var í byrjunarliði Sönderjyske en Kristall Máni kom inn á sem varamaður í stöðunni 1:0 á 55. Mínútu.
Þremur mínútum síðar jafnaði Hvidovre metin í 1:1 en Kristall Máni skoraði svo sigurmark Sönderjyske á 68. mínútu.
Daníel Leó Grétarsson var ekki í leikmannahópi Sönderjyske að þessu sinni.