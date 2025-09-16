Sandra María: „Eitt það erfiðasta sem ég hef gert“

Knattspyrnukonan Sandra María Jessen hafði úr mörgum tilboðum að velja þegar hún ákvað að ganga til liðs við þýska fyrstudeildarfélagið Köln frá uppeldisfélagi sínu Þór/KA í lok ágústmánaðar.
Sandra, sem er þrítug, sló í gegn með íslenska kvennalandsliðsins á Evrópumótinu í Sviss í sumar þar sem hún byrjaði alla þrjá leiki liðsins í riðlakeppninni.
Frammistaða hennar á mótinu vakti mikla athygli en hún þekkir vel til í Þýskalandi eftir að hafa leikið með Bayer Leverkusen þar í landi, fyrst á láni árið 2016 en hún gekk svo alfarið til liðs við félagið árið 2019 og lék með liðinu í tvö tímabil.
Þá hefur hún einnig leikið með Slavia Prag á láni frá Þór/KA, árið 2018, en hún hefur tvívegis orðið Íslandsmeistari með Þór/KA, árin 2012 og 2017, og á að baki 190 leiki í efstu deild þar sem hún hefur skorað 121 mark.
„Þessar fyrstu tvær vikur hérna í Þýskalandi hafa verið ótrúlega skemmtilegar en á sama tíma mjög krefjandi,“ sagði Sandra í samtali við Morgunblaðið.
Sandra hefur verið einn besti leikmaður Íslandsmótsins undanfarin ár og algjör lykilmaður í liði Þórs/KA en hvernig var að kveðja félagið á þessum tímapunkti?
„Það var ofboðslega erfitt, eitt það erfiðasta sem ég hef gert. Það tók virkilega á mig að segja Jóa [Jóhanni Kristni Gunnarssyni þjálfara Þórs/KA] frá því að ég væri að skoða möguleika erlendis og svo tók annað eins við þegar ég tjáði leikmannahópnum það að ég væri á förum. Mér þykir ofboðslega vænt um þetta félag og ég hef gefið bæði líkama og sál fyrir Þór/KA í gegnum tíðina.
Það sem gerði þetta einna erfiðast var að yfirgefa félagið á miðju tímabili en á sama tíma gerast hlutirnir hratt í fótbolta og stundum þarf maður að stökkva á tækifærin þegar þau gefast. Ég væri ekki á þeim stað sem ég er í dag ef ekki væri fyrir Þór/KA og ég er endalaust þakklát þessu félagi. Að hugsa um tíma minn með félaginu fær mig til þess að brosa og ég vona að forráðamenn félagsins hugsi líka með hlýhug um tíma okkar saman.“
