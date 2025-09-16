Íþróttir | Fótbolti | mbl | 16.9.2025 | 9:30

Þjálfarinn rekinn eftir tvo leiki

Sverrir Ingi Ingason leikur með Panathinaikos.
Sverrir Ingi Ingason leikur með Panathinaikos. Ljósmynd/Panathinaikos

Portúgalinn Rui Vitória hefur verið rekinn sem þjálfari karlaliðsins hjá gríska knattspyrnufélaginu Panathinaikos. 

Landsliðsmaðurinn Sverrir Ingi Ingason leikur með Panathinaikos en aðeins tveir leikir eru búnir af tímabilinu. 

Vitória tók við liðinu undir lok október í fyrra og hafnaði það í öðru sæti deildarinnar, þó langt á eftir meisturum Olympiacos. Panathinaikos náði þó að tryggja sér sæti í Evrópudeildinni. 

Tímabilið í ár hefur þó byrjað illa en liðið er aðeins með eitt stig af mögulegum sex eftir þessa fyrstu tvo leiki. 

Sverrir Ingi var í lykilhlutverki hjá þjálfaranum á síðustu leiktíð en spilatími hans minnkaði til muna síðustu mánuði. 

mbl.is
Fleira áhugavert
Bara þú og Laufey! Vilja mæla áhrif borgarlínunnar Segir hinn grunaða hafa verið vinstrisinnaðan Fellur frá kröfum: Álitaefni um Vestmannaeyjar
Fleira áhugavert
Ísland á hættulegum stað vegna vanrækslu Segja Ísrael hafa framið þjóðarmorð Fellur frá kröfum: Álitaefni um Vestmannaeyjar Segir hinn grunaða hafa verið vinstrisinnaðan