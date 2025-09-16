Þjálfarinn rekinn eftir tvo leiki

Portúgalinn Rui Vitória hefur verið rekinn sem þjálfari karlaliðsins hjá gríska knattspyrnufélaginu Panathinaikos.
Landsliðsmaðurinn Sverrir Ingi Ingason leikur með Panathinaikos en aðeins tveir leikir eru búnir af tímabilinu.
Vitória tók við liðinu undir lok október í fyrra og hafnaði það í öðru sæti deildarinnar, þó langt á eftir meisturum Olympiacos. Panathinaikos náði þó að tryggja sér sæti í Evrópudeildinni.
Tímabilið í ár hefur þó byrjað illa en liðið er aðeins með eitt stig af mögulegum sex eftir þessa fyrstu tvo leiki.
Sverrir Ingi var í lykilhlutverki hjá þjálfaranum á síðustu leiktíð en spilatími hans minnkaði til muna síðustu mánuði.