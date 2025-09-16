Tottenham-völlurinn í kvöld og dómsalur á morgun

Tottenham frá Englandi og Villarreal frá Spáni eigast við í 1. umferðinni í deildarkeppni Meistaradeildar Evrópu í fótbolta á Tottenham-vellinum í Lundúnum í kvöld.
Thomas Partey, leikmaður Villarreal, snýr þá aftur í ensku höfuðborgina en hann var leikmaður Arsenal frá 2020 og þar til í sumar.
Partey var í júlí ákærður fyrir fimm nauðganir og var látinn laus gegn tryggingu. Hann á að mæta í dómsal í borginni á morgun og ferðast því væntanlega ekki með liðsfélögum sínum aftur til Spánar.
Hann lék með Arsenal í þrjú ár eftir að rannsókn málsins hófst árið 2022 og hafði félagið fulla vitneskju um að hann væri til rannsóknar vegna meintra nauðgana.