Íþróttir | Fótbolti | mbl | 16.9.2025 | 18:43

Varamennirnir tryggðu Arsenal sigur

Leandro Trossard og Gabriel Martinelli komu inn á sem varamenn, …
Leandro Trossard og Gabriel Martinelli komu inn á sem varamenn, skoruðu og lögðu upp mark fyrir hvorn annan. AFP/César Manso

Arsenal byrjar deildarkeppnina í Meistaradeild Evrópu í knattspyrnu karla með besta móti þar sem liðið gerði góða ferð til Spánar og vann Athletic Bilbao 2:0 í 1. umferð keppninnar í kvöld.

Eftir markalausan fyrri hálfleik voru það varamennirnir Gabriel Martinelli og Leandro Trossard sem tryggðu Arsenal sterkan sigur.

Martinelli kom inn á sem varamaður á 71. mínútu og var svo búinn að brjóta ísinn aðeins 30 sekúndum síðar þegar Trossard sendi hann í gegn og Unai Simón í marki Bilbao réði ekki við skot Martinellis.

Hann launaði Trossard svo greiðann þremur mínútum fyrir leikslok þegar Martinelli átti góðan sprett og lagði boltann út á Trossard sem skoraði með skoti úr vítateignum sem Simón varði í netið.

Óvænt og sögulegt í Hollandi

Einum öðrum leik í 1. umferð keppninnar er lokið þar sem belgísku meistararnir í Royale Union St. Gilloise heimsóttu Hollandsmeistara PSV til Eindhoven. Lauk leiknum með fræknum 3:1-sigri Union St. Gilloise.

Var þetta fyrsti leikur belgíska liðsins í sögunni í deildar- eða riðlakeppni Meistaradeildarinnar.

Promise David og Anouar Ait El Hadj komu gestunum frá Belgíu í 2:0 í fyrri hálfleik áður en Kevin Mac Allister kom Union St. Gilloise í frábæra stöðu með þriðja markinu.

Ruben van Bommel skoraði sárabótamark fyrir PSV áður en yfir lauk en sögulegur sigur belgíska liðsins reyndist niðurstaðan.

mbl.is
Fleira áhugavert
Ísland á hættulegum stað vegna vanrækslu Segja Ísrael hafa framið þjóðarmorð Fer fram á dauðarefsingu yfir banamanni Kirk Framkvæmdir ekki stöðvaðar
Fleira áhugavert
Ánægð með aðgerð lögreglunnar Aðalsókn Ísraelsmanna í Gasaborg hafin Sveif inn á mótorlausri vél og allt leit vel út Kom ekki til greina að banna samkomuna