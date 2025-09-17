Íþróttir | Fótbolti | mbl | 17.9.2025 | 16:46

Fyrirliði í fyrsta leiknum á tímabilinu

Sverrir Ingi Ingason fagnar í leik með Panathinaikos.
Sverrir Ingi Ingason fagnar í leik með Panathinaikos. Ljósmynd/Panathinaikos

Sverrir Ingi Ingason, landsliðsmaður í knattspyrnu, nýtti tækifæri sitt vel þegar hann spilaði loks fyrsta leik sinn fyrir Panathinaikos á tímabilinu. Sverrir Ingi var með fyrirliðabandið í 1:0-sigri á Athens Kallithea í 1. umferð grísku bikarkeppninnar í dag.

Portúgalski stjórinn Rui Vitória var látinn taka pokann sinn á dögunum eftir slæma byrjun Panathinaikos á tímabilinu.

Sverrir Ingi var ekki inni í myndinni hjá honum; kom ekki við sögu í eina einustu mínútu í sex Evrópuleikjum og tveimur deildarleikjum en fékk strax traustið að nýju eftir að Vitória var látinn fara.

Lék með íslenska landsliðinu

Miðvörðurinn lék allan leikinn er Panathinaikos tryggði sér sæti í annarri umferð bikarkeppninnar.

Einu leikir Sverris Inga á tímabilinu fyrir leik dagsins voru landsleikir gegn Aserbaídsjan og Frakklandi fyrr í mánuðinum.

mbl.is
Fleira áhugavert
Glæpaklíkur eru hér ekki óáreittar Sveif inn á mótorlausri vél og allt leit vel út Íslensk olíuleit er öryggismál Kom ekki til greina að banna samkomuna
Fleira áhugavert
„Algjör dystópía“ í skipulagi Keldnalands „Við drógum börnin út í pörtum“ Segir Hörpuáhrifin mikil á íslenskt samfélag Sveif inn á mótorlausri vél og allt leit vel út