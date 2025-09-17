Fyrirliði í fyrsta leiknum á tímabilinu

Sverrir Ingi Ingason, landsliðsmaður í knattspyrnu, nýtti tækifæri sitt vel þegar hann spilaði loks fyrsta leik sinn fyrir Panathinaikos á tímabilinu. Sverrir Ingi var með fyrirliðabandið í 1:0-sigri á Athens Kallithea í 1. umferð grísku bikarkeppninnar í dag.
Portúgalski stjórinn Rui Vitória var látinn taka pokann sinn á dögunum eftir slæma byrjun Panathinaikos á tímabilinu.
Sverrir Ingi var ekki inni í myndinni hjá honum; kom ekki við sögu í eina einustu mínútu í sex Evrópuleikjum og tveimur deildarleikjum en fékk strax traustið að nýju eftir að Vitória var látinn fara.
Miðvörðurinn lék allan leikinn er Panathinaikos tryggði sér sæti í annarri umferð bikarkeppninnar.
Einu leikir Sverris Inga á tímabilinu fyrir leik dagsins voru landsleikir gegn Aserbaídsjan og Frakklandi fyrr í mánuðinum.