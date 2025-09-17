Hákon í skýjunum: Æðisleg tilfinning

Hákon Rafn Valdimarsson varði tvö víti í vítakeppninni er Brentford sló Aston Villa úr leik á heimavelli í enska deildabikarnum í fótbolta í gærkvöldi.
Hann varði fyrstu spyrnu Villa frá John McGinn og fjórðu og síðustu spyrnu liðsins frá Matty Cash. Á meðan skoraði Brentford úr öllum fjórum spyrnum sínum.
„Þetta er æðisleg tilfinning,“ sagði Hákon skælbrosandi í viðtali við samfélagsmiðladeild Brentford eftir leik.
„Það var leiðinlegt að lenda undir því þeir sköpuðu sér ekki mikið. Seinni hálfleikurinn okkar var mjög góður og við skoruðum gott mark,“ bætti hann við en Hákon var valinn maður leiksins.
Viðtalið má sjá hér fyrir neðan.
“It was a great feeling" 💬— Brentford FC (@BrentfordFC) September 16, 2025
Post-match with our penalty hero Hákon Valdimarsson @pensionbee | #BREAVL pic.twitter.com/qmxm7lt1m5